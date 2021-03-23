إمساكية شهر رمضان في السودان 2021، أيام قليلة تفصلنا عن قدوم افضل شهر من شهور السنة. وهو شهر رمضان الكريم الذي أنزل فيه القرآن، وفيه يؤدي المسلمون فريضة أساسية، وهي فريضة الصيام. التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتأديتها، وأكد عليها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

إمساكية شهر رمضان 2021، من اكثر ما يبحث عنه المسلمون عبر محركات البحث، حيث يتعرفوا من خلالها طوال الشهر المبارك على التوقيتات الصحيحة لجميع الصلوات. وخاصة صلاة الفجر والمغرب، وأيضا صلاة التراويح التي تبدأ قبل غرته بيوم واحد فقط. وفي المقالة التالية، سوف نتعرف على إمساكية السودان 2021.

امساكية شهر رمضان 2021 في السودان

إمساكية شهر رمضان في الخرطوم 2021 تضم العاصمة السودانية الخرطوم عدد كبير من الأشخاص الذين يعتنقون الديانة الإسلامية. ويرغبون في التعرف على موعد أذان الفجر في شهر رمضان المبارك؛ من أجل تناول وجبة السحور قبله مباشرة كما أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى معرفة التوقيت الصحيح لـ أذان المغرب؛ لتناول وجبة الإفطار.

وكانت هيئة البحوث الفلكية بالفعل قد حرصت على تقديم إمساكية الخرطوم 2021، حيث يمكنكم التعرف عليها من خلال الضغط على الرابط