شرطة الاحتلال تهديد المصلين من التواجد في محيط باب الرحمة واقتحامات متواصلة للمتطرفين

مستوطنون يقتحمون باحات الاقصى وتهديد المصلين من التواجد في محيط باب الرحمة

يواصل عشرات المستوطنين اقتحاماتهم اليومية لباحات المسجد الاقصى المبارك اليوم الثلاثاء 23/3/2021 ، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أوضحت ان أن 82 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وهددت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، المصلين من التواجد في المنطقة الشرقية في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من التواجد في محيط مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، لتأمين الطريق أمام اقتحامات المستوطنين اليومية.