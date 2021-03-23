اسعار الخضروات والفواكه في مصر اليوم الثلاثاء 23/3/2021-ارتفاع الاسعار

شهدت اسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 23/3/2021 ، ارتفاع طفيف وخاصة بعد اتفاعها في اسعار التجزئة :
وفيما يلي اسعار الخضار في مصر اليوم الثلاثاء23/3/2021
سعر الطماطم من 1.1: 1.9 جنيه للكيلو
سعر البطاطس من 1.25: 2.35 جنيه للكيلو
سعر البصل من 2.5: 5 جنيه للكيلو
سعر الكوسة من 2: 5 جنيه للكيلو
سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو
سعر الفاصوليا من 6: 12 جنيه للكيلو
سعر الباذنجان بلدي من 1.75: 4.25 جنيه للكيلو
سعر الباذنجان رومي من 1.75: 4.25 جنيه للكيلو
سعر الباذنجان ابيض 2.5: 4.5 جنيه للكيلو
سعر الفلفل رومي بلدى من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو
سعر الفلفل رومى صوب 5
سعر الفلفل حامى بلدي من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو
سعر الفلفل حامى صوب 4 جنيه للكيلو
سعر الفلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) من 10: 18 جنيه للكيلو
سعر الملوخية من 5: 7 جنيه للكيلو
سعر الخيار صوب من 2: 4.5 جنيه للكيلو
سعر الخيار بلدى من 1.5: 4 جنيه للكيلو
سعر البسلة من 3: 5 جنيه للكيلو
سعر السبانخ من 3: 5 جنيه للكيلو
سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو
سعر البطاطا من 1.5: 3 جنيه للكيلو
سعر الثوم من 5: 8.5 جنيه للكيلو
سعر اللفت 1.25 جنيه للكيلو
سعر البنحر من 2: 4 جنيه للكيلو
سعر الفول اخضر 10 جنيه للكيلو
سعر الورق عنب بناتى من 15: 25 جنيه للكيلو
سعر الورق عنب بلدى من 10: 20 جنيه للكيلو
سعر خس الكابوتشى 5 لواحدة
سعر الكرنب (الواحدة 3 كيلو) 4 للواحدة
سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 للواحدة
اسعار الفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 23 مارس
سعر البرتقال بلدى من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو
سعر برتقال سكرى من 3: 4.5 جنيه للكيلو
سعر البرتقال ابو سرة من 4: 7 جنيه للكيلو
سعر البرتقال صيفى من 2.5: 4 جنيه للكيلو
سعر النارنج 2.5 جنيه للكيلو
سعر جريب فروت من 6: 9 جنيه للكيلو
سعر اليوسفى من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو
سعر الليمون حلو من 5: 8 جنيه للكيلو
سعر الليمون بلدى 6: 16 جنيه للكيلو
سعر الليمون اضاليا 5 جنيه للكيلو
سعر العنب المستورد اصفر 20 جنيه للكيلو
سعر التفاح امريكى ايطالى من 17: 23 جنيه للكيلو
سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو
سعر التفاح سورى لبنانى من 12: 14 جنيه للكيلو
سعر البلح ابيض غزال من 6: 16 جنيه للكيلو
سعر البلح الوردة من 8: 18 جنيه للكيلو
سعر البلح البرتموته من 8: 18 جنيه للكيلو
سعر البلح الاسوانى من 6: 14 جنيه للكيلو
سعر البلح السكوتى من 8: 18 جنيه للكيلو
سعر البلح الجنديلة من 8: 18 جنيه للكيلو
سعر البلح قرن الغزال من 19: 29 جنيه للكيلو
سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو
سعر بلح شامية من 6: 8 جنيه للكيلو
سعر بلح ابريمى من 4: 6 جنيه للكيلو
سعر بلح مركابى من 5 إلى 11 جنيه للكيلو
سعر الكاكا من من 7: 11 جنيه للكيلو
سعر الفراولة من 4: 7 جنيه للكيلو
سعر الرمان من 7: 10 جنيه للكيلو
سعر الجوافة من 4: 7 جنبه للكيلو
سعر الكنتالوب من 3: 6 جنيه للكيلو