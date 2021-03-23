اسعار الخضروات والفواكه في مصر اليوم الثلاثاء 23/3/2021-ارتفاع الاسعار

شهدت اسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 23/3/2021 ، ارتفاع طفيف وخاصة بعد اتفاعها في اسعار التجزئة :

وفيما يلي اسعار الخضار في مصر اليوم الثلاثاء23/3/2021

سعر الطماطم من 1.1: 1.9 جنيه للكيلو

سعر البطاطس من 1.25: 2.35 جنيه للكيلو

سعر البصل من 2.5: 5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 2: 5 جنيه للكيلو

سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 6: 12 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 1.75: 4.25 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 1.75: 4.25 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان ابيض 2.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدى من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومى صوب 5

سعر الفلفل حامى بلدي من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 4 جنيه للكيلو

سعر الفلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) من 10: 18 جنيه للكيلو

سعر الملوخية من 5: 7 جنيه للكيلو

سعر الخيار صوب من 2: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدى من 1.5: 4 جنيه للكيلو

سعر البسلة من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر البطاطا من 1.5: 3 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 5: 8.5 جنيه للكيلو

سعر اللفت 1.25 جنيه للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر الفول اخضر 10 جنيه للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 15: 25 جنيه للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 10: 20 جنيه للكيلو

سعر خس الكابوتشى 5 لواحدة

سعر الكرنب (الواحدة 3 كيلو) 4 للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 للواحدة

اسعار الفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 23 مارس

سعر البرتقال بلدى من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر برتقال سكرى من 3: 4.5 جنيه للكيلو

سعر البرتقال ابو سرة من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر البرتقال صيفى من 2.5: 4 جنيه للكيلو

سعر النارنج 2.5 جنيه للكيلو

سعر جريب فروت من 6: 9 جنيه للكيلو

سعر اليوسفى من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الليمون حلو من 5: 8 جنيه للكيلو

سعر الليمون بلدى 6: 16 جنيه للكيلو

سعر الليمون اضاليا 5 جنيه للكيلو

سعر العنب المستورد اصفر 20 جنيه للكيلو

سعر التفاح امريكى ايطالى من 17: 23 جنيه للكيلو

سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو

سعر التفاح سورى لبنانى من 12: 14 جنيه للكيلو

سعر البلح ابيض غزال من 6: 16 جنيه للكيلو

سعر البلح الوردة من 8: 18 جنيه للكيلو

سعر البلح البرتموته من 8: 18 جنيه للكيلو

سعر البلح الاسوانى من 6: 14 جنيه للكيلو

سعر البلح السكوتى من 8: 18 جنيه للكيلو

سعر البلح الجنديلة من 8: 18 جنيه للكيلو

سعر البلح قرن الغزال من 19: 29 جنيه للكيلو

سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو

سعر بلح شامية من 6: 8 جنيه للكيلو

سعر بلح ابريمى من 4: 6 جنيه للكيلو

سعر بلح مركابى من 5 إلى 11 جنيه للكيلو

سعر الكاكا من من 7: 11 جنيه للكيلو

سعر الفراولة من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر الرمان من 7: 10 جنيه للكيلو

سعر الجوافة من 4: 7 جنبه للكيلو

سعر الكنتالوب من 3: 6 جنيه للكيلو