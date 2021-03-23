غزة تلوح بالعودة للإجراءات الوقائية السابقة مع ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا

اكد اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 23/3/2021 ، ان وزارة الصحة واللجنة الوبائية قد تتخذ اجراءات تتناسب مع الحالة الوبائية ، ومع ازدياد حالات الاصابة بفيروس كوفيد19 في قطاع غزة.

ومن جانبه قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة سلامة معروف اليوم ان الحل في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" بات واضحًا للجميع وهو اتباع الإجراءات التي استخدمت في السابق للسيطرة على منحنى الإصابات داخل القطاع.

وبين معروف خلال تصريحات لصوت القدس انه ومع ارتفاع أعداد الاصابات سنعود للإجراءات الحكومية لكسر منحى الاصابات ، وخاصة الاجراءات التي اثبتت نجاعتها كالاغلاق ليومين وفرض حظر التجوال مساءً ، واغلاق عدد من المرافق .

وسجلت وزارة الصحة بغزة، مساء امس الاثنين، ٢٦٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم.

وأوضحت الصحة، أن العدد الكلي للإصابات بالفيروس وصلت إلى ٤٥٠ اصابة بعد فحص ٢٦٥٩ عينة بنسبة اصابة حوالي ١٧٪.

وكان المتحدث باسم ‏وزارة الداخلية في غزة‏ إياد البزم قال، أن تصاعد المنحنى الوبائي في قطاع غزة في المرحلة الحالية يدق ناقوس الخطر.

وأوضح البزم في تصريحات له بالامس "نتابع بشكل مستمر تطورات الحالة الوبائية وفي هذه المرحلة هناك تصاعد في المنحنى الوبائي وهذا الأمر يدق ناقوس الخطر".

وأوضح أن المباحث العامة بدأت بتكثيف الإجراءات الميدانية خلال الايام الماضية في مناطق ومحافظات قطاع غزة كافة، وكذلك تشديد الإجراءات الوقائية في كافة المرافق والمنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

وأضاف: "عملنا في الفترات السابقة وفق آلية ناجعة بالتنسيق مع وزارة الصحة في مواجهة فيروس "كورونا" بالقطاع، مبينًا أن الجهات المسؤولة لا تستطيع أن تسير بوتيرة واحدة في الإجراءات ولا بد أنّ تعتمد على التشديد والتخفيف حتى يستطيع المواطنين أنّ يتدبروا أمورهم ما بين متطلبات الحياة العامة وما بين الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المرحلة.