كوتينيو يصعق برشلونة مرة أخرى

لم يكتفي اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو بصفقة مالية كبيرة أرهقت كاهل النادي الاسباني حين التعاقد معه، فالاصابات المتكررة والاداء السئ داخل أرضية الملعب لم توقف اللاعب البرازيلي في تقديم عروضه للنادي الذي طالما أراد تتويجها في شباك الخصوم، فمن جديد أظهر تقرير اسباني النقاب عن بند سري في عقد البرازيلي يحرم برشلونة من إبرام الصفقات من النادي الانجليزي.

فقد كشف تقرير صحفي إسباني ، أمس الأحد، عن بند سري في عقد البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة.

وكان كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير/كانون ثانٍ 2018 نظير 120 مليون يورو مبلغ ثابت، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 40 مليون يورو

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التوقيع مع كوتينيو، يعد من أسوأ صفقات كرة القدم على الإطلاق، حيث أنفق برشلونة أموالًا ضخمة، وتعرض بسببها لأزمات رياضية ومالية.

وأشارت إلى أن العقد المبرم في الصفقة بين ليفربول وبرشلونة، تضمن بندًا سريًا، يمنع النادي الكتالوني من التعاقد مع أي لاعب آخر من الريدز حتى 2021.

وأوضحت أن مايكل إدواردز، المدير الرياضي لليفربول، هو من أصر على وضع هذا البند، بعد أن خسر الريدز خدمات خافيير ماسكيرانو ولويس سواريز من قبل لصالح النادي الكتالوني.

وذكرت أن برشلونة فشل في التعاقد مع جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، في الموسم الماضي بسبب هذا البند.