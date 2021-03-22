موعد حلول شهر رمضان المبارك 2021 في المغرب

موعد حلول شهر رمضان في المغرب 2021، يقترب شهر رمضان المبارك 2021، حيث يترقب المسلمون في بقاع الارض موعد حلول الشهر الفضيل وتتساءلون عن توقيت شهر رمضان ليدعوا الله أن يبارك لهم فيهم، ويرزقهم صيامه على الوجه الذي يُحب ويرضى.

موعد حلول شهر رمضان 2021 في المغرب

أعلنت الوكالات الفلكية عن كون ليلة الثاني عشر من شهر إبريل القادم هي أولى ليالِ شهر رمضان2021، حيث تبدأ أول صلاة تراويح ويتسحر المسلمون منتظرين صيام يوم الثالث عشر من إبريل، وفي انتظار تأكيد دور الإفتاء تصديقًا على الإعلان الفلكي قبل نهاية شهر شعبان واستطلاع هلال الشهر الكريم في مراسم خاصة.

مظاهر احتفالات رمضان 2021 في المغرب

تختلف كل دولة في طرق الاحتفال والاستقبال لهذا الشهر المبارك، فنجد الأسواق المغربية تمتلئ بالعديد من التوابل ذات الرائحة العبقة، والتي تستخدم في إحضار العديد من الوصفات الرمضانية الخاصة، كما تبدأ بعض المحال التجارية المتخصصة في بيع حلوى رمضان في التجهيز لذلك.

وكعادة كل البلاد الإسلامية تبدأ المساجد في التزيين بواسطة الأنوار المتعددة لاستقبال المصلين، كما تتجهز المقاهي والتي يرتادها عدد كبير من المواطنين ليلاً بعد أداء صلاة التراويح، لتمتد السهرة إلى وقت السحور وقد تصل بطلوع الشمس في كثير من الأحيان، كما تُوجد بعض الأزياء الخاصة بهذا الشهر والتي يرتديها الكبار والصغار رجالاً ونساء.