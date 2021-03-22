الصحة الفلسطينية تعلن عن 4 مراحل لحملة التطعيم ضد "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستكون على أربع مراحل، حيث ستشمل جميع الفئات المستهدفة، وذلك وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن المراحل الأربعة للتطعيم ستكون وفق الجدول المرفق.

وبيّت الكيلة، إلى أن تقسيم الجمهور على هذه المراحل جاء بسبب وصول اللقاحات إلى فلسطين على دفعات من الشركات المصنعة له أو من الدول والمؤسسات الدولية المانحة.

وتابعت أن خطة التطعيم استندت إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، واللجنة الاستشارية العالمية الخاصة بالمطاعيم.

وقالت إن فلسطين عملت كل ما يلزم لتوفير المطاعيم سواء كان ذلك من خلال الشراء المباشر مع الشركات حيث تم تخصيص 12 مليون دولار لشراء هذه المطاعيم منذ اليوم الأول من اعتمادها عالمياً، إضافة إلى التبرعات من مؤسسة كوفاكس العالمية، والدول المانحة، والشركاء الدوليين لتوفير هذه المطاعيم.

وأوضحت أن الأولويات التي تم إعدادها مسبقاً لتلقي هذه المطاعيم مستندة إلى الحقائق العلمية والتوصيات العالمية، كون هذه الفئات إما معرضة لإصابة أكثر من غيرهم (كالطواقم الطبية والصحية)، أو معرضة للمضاعفات الخطيرة إذا ما أصيبوا بالمرض مثل (كبار السن، ذوي الأمراض المزمنة، إلخ .. ).









