الشيخ: "إسرائيل" طلبت إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ اليوم الاثنين:" إن الاحتلال الإسرائيلي حاول الضغط على الرئيس محمود عباس، لإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة هذا العام.

وأضاف الشيخ: ""إسرائيل" حاولت أن تضغط علينا وتمنع الانتخابات التشريعية والرئاسية، تحت حجج واهية تصب في خدمة مصالح الاحتلال”. مشيراً "إن رئيس جهاز "الشاباك الاسرائيلي" نداف أرغمان طلب عدم إجراء هذه الانتخابات ووقف إجرائها".

وأكد قائلاً: "نحن ذاهبون للانتخابات مهما كان الثمن، هذا قرارنا وهذا خيارنا، والذي يقرر ذلك القيادة الفلسطينية وليس أي أحد آخر".

جدير ذكره انه حسب المرسوم الرئاسي ستجرى الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 22 مايو/أيار، والرئاسية يوم 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب.