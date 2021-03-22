تردد قناة "زكيرات" الجديد الذي يبحث عنه الكثير من المتابعين الذين يحبون الذكريات القديمة التي قدمتها القناة، لذلك حرصت القناة على عرض جميع الاحداث التي كانت موجودة في المملكة في السابق وخاصة مباريات كرة القدم التي حرصت على استعادتها وعرضها على قناة "زكيرات" للترفيه المشاهد لذلك قدمنا ​​لكم متابعينا أحدث ترددات قناة الذكريات فتابعونا.

قناة الذكريات

عبر تردد قناة زكريات التي حرص أصحابها على تجديدها ، يهيئون الأمر لمتابعيهم للتعرف على كل الأحداث القديمة التي مرت عبر المملكة.

هكذا كانت من القنوات الكلاسيكية التي اشتهرت في المملكة ، نتيجة بثها لبرامجها ومسلسلاتها ومبارياتها الكروية التي جلبتها من الأرشيف ، مما أعادها إلى الحياة من جديد حتى أصبح كل التيار. يمكن للأجيال التعرف عليه.

لكن الأهم على هذه القناة هي المباراة التي أقيمت في كأس آسيا عام 1996 بين المنتخب السعودي والمنتخب الصيني والتي فاز بها المنتخب السعودي بأربعة إلى ثلاثة أهداف من قبل المنتخب الصيني ، وبالتالي فإن هذه المباراة واحدة. من أهم وأعظم المباريات في تاريخ المنتخب السعودي حتى الآن.

تردد قناة ذكريات السعودية 2021 :

القمر الصناعي نايل سات، 12284 على استقطاب عمودي وترميز 27500، أو 12149 استقطاب أفقي ونفس الترميز.

وسجلت القناة ترددها على القمر الصناعي عربسات على النحو التالي هي 12149، 11230، 12015، على استقطاب أفقي وبنفس معد الترميز 27500.

وستجد تردد ذكريات على القمر الصناعي ياه سات 11746 باستقطاب افقي وترميز 27500.

تذكرون سباق المشاهدين وكيف كنا ننتظره عشان نستمتع بالحلقة وضيوف البرنامج؟.😍



وتذكرون حماسنا مع الفوازير ونشارك على أمل نفوز؟😍



وتذكرون برنامج حروف ومتعته ؟😍



رمضان بتعيشونه معنا زي زمان، وبنرجعكم للماضي 🌹👌#ذكريات_رمضان #قناة_ذكريات pic.twitter.com/siap947yhP — قناة ذكريات 📺 (@Thikrayat_tv) April 19, 2020

تردد قناة ذكريات السعودية 2021

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان تردد قناة ذكريات السعودية 2021 نتمنى ان تنال اعجابكم، كما ارفقنا لكم رابط ( هنا ) للاطلاع حسابات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وضعت قناة ذكريات حسابها على حسابها علىى"توينر"، من خلا تغريدة مثبتبه للبث المباشر، وللانتقال على حساب القناة، اضغط هنا.

وأشار رئيس لجنة تسيير الأعمال بهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية خالد الغامدي إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة من خلال بث قناة ذكريات تزامنا مع قرار منع التجّوال داخل المملكة، بهدف الترفيه عن المواطنين في منازلهم.

وأوضح ان قناة ذكريات تملك 460 ألف عمل بين برامج ومسلسلات ستقدم للمشاهدين، مبينًا أن القناة عدّت خطة خاصة لشهر رمضان ستعلن قريباً.