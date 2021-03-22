د.النجار يوضح ما جرى في أحد مشافى بيت لحم ويحذر من استمرار خطورة الوضع الصحي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:28 ص
22 مارس 2021
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أكد مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة د. أسامة النجار ان الوضع الوبائي لا يزال خطير في المشافي الفلسطينية نتيجة ارتفاع فيروس كورونا ، ولا يزال هناك ارتفاع رغم الاجراءات الوبائية الحكومية التي تم اتخاذها .

وبين د.النجار خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان معدل الاصابات اليومي بفيروس كورونا أصبح يتجاوز 2000 حالة ، في حين ان اعداد الوفيات 20 حالة وفاة ، موضحا ان كافة الحالات تحتاج الى مشافي كون ان عدد كبير من الحالات خطيرة .

وقال د. النجار ان نسبة اشغال الاسرة في المشافي بلغت 100% في حين بلغت نسبة اشغال غرف العناية المكثفة 100%  ، وبلغت اعداد الحالات تحت اجهزة التنفس 200 حالة ، معتبراً ان 30% من الحالات التي تكون خطيرة تغادر المشافي فقط.

وبشأن وضع الاكسجين في المشافي ، اوضح ان الاكسجين موجود في المشافي على هيئة  ثلاث حالات أولها أجهزة الضغط التي تقوم بتكثيف الاكسجين ، بالإضافة الى وجود خزانات الأكسجين .

وأوضح النجار ان ما جرى في بيت لحم في المركز الوطني المخصص لعلاج مرضى كورونا انه نتيجة الضغط في اعداد الاصابات حيث تم اضافة اسرة جديدة ، مما شكل ضغطاً .

وتابع : "تم ملاحظة الأمر من قبل العاملين في المشفى مما اضطر لاتخاذ قرار بنقل  5 مرضى من أصل 28 مريضا الى مستشفى بيت جالا.

ونفى حدوث انقطاع للأكسجين ، داعياً المواطنين إلى استقاء معلوماتهم من المصادر الرسمية.

 

 

 

 

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