د.النجار يوضح ما جرى في أحد مشافى بيت لحم ويحذر من استمرار خطورة الوضع الصحي

أكد مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة د. أسامة النجار ان الوضع الوبائي لا يزال خطير في المشافي الفلسطينية نتيجة ارتفاع فيروس كورونا ، ولا يزال هناك ارتفاع رغم الاجراءات الوبائية الحكومية التي تم اتخاذها .

وبين د.النجار خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان معدل الاصابات اليومي بفيروس كورونا أصبح يتجاوز 2000 حالة ، في حين ان اعداد الوفيات 20 حالة وفاة ، موضحا ان كافة الحالات تحتاج الى مشافي كون ان عدد كبير من الحالات خطيرة .

وقال د. النجار ان نسبة اشغال الاسرة في المشافي بلغت 100% في حين بلغت نسبة اشغال غرف العناية المكثفة 100% ، وبلغت اعداد الحالات تحت اجهزة التنفس 200 حالة ، معتبراً ان 30% من الحالات التي تكون خطيرة تغادر المشافي فقط.

وبشأن وضع الاكسجين في المشافي ، اوضح ان الاكسجين موجود في المشافي على هيئة ثلاث حالات أولها أجهزة الضغط التي تقوم بتكثيف الاكسجين ، بالإضافة الى وجود خزانات الأكسجين .

وأوضح النجار ان ما جرى في بيت لحم في المركز الوطني المخصص لعلاج مرضى كورونا انه نتيجة الضغط في اعداد الاصابات حيث تم اضافة اسرة جديدة ، مما شكل ضغطاً .

وتابع : "تم ملاحظة الأمر من قبل العاملين في المشفى مما اضطر لاتخاذ قرار بنقل 5 مرضى من أصل 28 مريضا الى مستشفى بيت جالا.

ونفى حدوث انقطاع للأكسجين ، داعياً المواطنين إلى استقاء معلوماتهم من المصادر الرسمية.