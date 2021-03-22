حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس تطال 15 مواطناً

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" الليلة الماضية وفجر اليوم 22/3/2021 ، حملة اعتقالات واسعة في عدد من مدن الضفة المحتلة والقدس .

وافاد مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وقالت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أمير الباسطي، ومحمود الشاويش، ومصطفى ابو غزالة، ومجد شريفة، وأمين دويك، وخالد ملحس، ومحمد أبو فرحة، وعبد الله الحرباوي، ومحمد باسم حجازي، واياد الباسطي، وجهاد قوس، عقب دهم منازلهم في مدينة القدس.

بيت لحم

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، أربعة شبان من بيت لحم.

وأفادت مصادر امنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: احمد عيد أبو عكر (33 عاما)، وحمدي مصطفى أبو عكر (34 عاما)، وعبدو فيصل أبو حماد (37 عاما) من مخيم عايدة شمالا، ونافذ عثمان شحادة (33 عاما)، من منطقة الجداول في مدينة بيت جالا غربا، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.