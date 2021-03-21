بايدن يكشف "إنجازاته خلال شهرين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:39 م
21 مارس 2021
اول اتصال يتلقاه جو بايدن من المتصل.jpg
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نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، تغريدة أحصى فيها "الإنجازات" التي حققتها إدارته خلال شهرين.

وكتب في حسابه على "فيسبوك": "خلال شهرين أنجزنا ما يلي:

- أقررنا خطة الإنقاذ الأمريكية.

- قدمنا 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.

- انضممنا مجددا لاتفاقية باريس.

- ألغينا الحظر المفروض على المتحولين جنسياً في الجيش، وحظر السفر على المسلمين.

- وسعنا نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والتصويت.

- اتخذنا إجراءات لإنهاء السجون الخاصة".

وأضاف أن "هذه هي البداية فقط"، في إشارة إلى تطلعه إلى تحقيق المزيد من الوعود التي قدمها.

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