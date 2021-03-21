بالأسماء.. داخلية غزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، واسماء المسافرين ليوم غد الاثنين الموافق 21-3-2021.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد سيكون الحافلة الثامنة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (70) من الكشف الجديد رقم (2021/9).

وأكدت على ضرورة التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأهابت الداخلية، المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.