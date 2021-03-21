تفسير حلم الغرق في المنام

رؤية الغرق في المنام قد تكون من الرؤى التي تسبب قلق وحيرة لكثير من الأشخاص، ويبحث كثير من الأشخاص عن تفسير هذه الرؤية من أجل معرفه ما تحمله لهم هذه الرؤية من خير أو شر، حيث أن لها العديد من التفسيرات المختلفة والتي يختلف حسب حالة الغرق وما إذا كان استطاع الشخص النجاة من الغرق أم لا، لذلك سوف نتناول رؤية الغرق بالتفصيل في المنام.

الغرق في المنام لابن سيرين

تفسير حلم الغرق لابن سيرين يشير إلى نيل منصب عظيم وهذا التأويل متعلق فقط برؤية الحالم بأنه كان يغوص في قاع الماء ويعود مرة أخرى إلى السطح.

لو الحالم الأعزب كان يُحِب فتاة في اليقظة ويرغب في الزواج منها وشاهد أنه يغرق في الحلم، فالمشهد إشارة إيجابية بأنه سينجح في زواجه منها والله سيسعدهما معاً.

شرط أن تكون الماء صافية وزرقاء وليست سوداء وبها أسماك مفترسة حتى تكون الدلالة إيجابية خلاف ذلك فالحلم يوميء بأن حياة الرائية ليست سهلة ومطالبه سينالها بعد صعوبة ومعاناة شديدة.

تفسير حلم غرق البيت بالماء

يقول ابن سيرين، رؤية الحالم أن الماء ملأت منزله تدل على الرزق والخير.

يؤكد ابن سيرين أن رؤية الحالم في منامه بأن منزله يغرق والماء تنزل من على سلالم المنزل أو من النوافذ تدل على مصيبة كبيرة سوف تصيب الرائي وسيعقبها الإحساس بالغم والقهر.

لو رأى الأعزب أن منزله غرق بماء لونها أسود فهذا دليل على زواجه قريب من فتاة منحوسة ولا خير فيها.

رؤية الحالم بأن منزله غرق حتى وصلت الماء لحد رأسه فهذا دليل على كم المخاطر التي سيتعرض لها.

لو حلم الرائي أن الماء ازداد منسوبها في منزله وتعرض كل أفراد الأسرة للغرق فهذا دليل على الفتنة التي سيتعرضوا لها.

تفسير حلم الغرق في المسبح

يقول ابن سيرين، رؤية الحالم بأنه غرق في المسبح وكان الحالم مريض بمرض ما فتلك الرؤية تدل على أن هذا المرض سيكون سبب وفاته.

رؤية الغرق في المنام دون الموت فهذا دليل على المال الكثير، ولو رأى هذه الرؤية طالب علم فتدل على حصوله على أعلى درجات العلم ولكن بعد معاناة ومشقه وصبر.

لو رأى الحالم أنه سقط في المسبح وغرق فيه وكان ذلك الحالم هو رجل له نفوذ قوية فهذا دليل على أن نفوذه ستكون السبب في إلحاق الأذى به يوماً ما.

غرق الحالم في المنام مع الشعور بالاختناق والضيق في الحلم فهذا دليل على الابتعاد عن الدين اتباع الهوى والشيطان.