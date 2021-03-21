أهم فوائد التفاح

يتميز التفاح بالعديد من الفوائد الصحيحة المتعددة وانه يحتوي علي القليل من السعرات الحرارية ومضادات أكسدة وغني بفيتامين ج وألياف غذائية، وأيضا يتميز التفاح بالطعم الرائع اللذيذ، ويتم تناول التفاح كما هو أو علي شكل مشروبات وعصائر، ويستخدم أيضا في العديد من الوصفات الغذائية

فوائد التفاح

يعتبر التفاح من اكثر الأطعمة الصحية واللذيذة والتي يمكن استخدامه في النظام الغذائي اليومي وهيا بنا لنري ما هذه الفوائد

التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب: يوجد بالتفاح ماده الفلافونيد تقلل خطر الإصابة بسكته قلبيه بنسبه 20% حسب الدراسات، ويساعد أيضا علي تقليل ضغط الدم ومستوي الكوليسترول في الدم

التقليل من خطر الإصابة بأمراض السكر: يتميز التفاح باحتوائه علي متعدد الفينول الذي يساعد علي وقاية خلايا البيتا المسؤولة عن أفزاز الأنسولين من البنكرياس، وهناك بعض الدراسات توكد أن تناول التفاح بشكل يومي أو البعض منه خلال الأسبوع يقلل من الإصابة بمرض السكر بنسبه 28% مقارنة بالأشخاص التي لم تتناول التفاح

يقوي من صحة العظام: المواد المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات الموجودة بالتفاح تعزز قوة وكثافه العظام

الوقاية من سرطان الثدي: أوضحت الدراسات أن وجود الفينولات الموجودة في الفواكه والخضروات وخاصه التفاح تتدعم الجسم بالمنافع الصحية العديدة للجسم، فتناول تفاحه واحده في اليوم يساعد علي الوقاية من سرطان الثدي

العناصر الغذائية للتفاح

السعرات الحرارية: 52 سعرة حرارية

الدهون الكلية: 0.17 غرام

الكربوهيدرات: 13.81 غرام

البوتاسيوم: 107 مليغرامات

فيتامين أ: 54 وحدة دوليه

فيتامين ج: 4.6 مليغرامات

فيتامين ك: 2.2 ميكروغرام

فيتامين ب2: 0.026 مليغرام