اللجنة المشتركة للاجئين: الخطوات الاحتجاجية لن تتوقف حتى تتراجع الأونروا عن سياساتها

أكد نائب رئيس اللجنة المشتركة للاجئين مصطفى الدقس، أن إغلاق كافة مراكز خدمات الأونروا في قطاع غزة هي خطوة تأتي رداً على رفض الأونروا الاستجابة أو التراجع عن خطواتها بتقليص خدماتها للاجئين في غزة.

وقال الدقس خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس بغزة " تابعته وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، صباح اليوم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات متسلسلة حتى ترضخ إدارة الأونروا وتستجيب وتتراجع عن تقليص السلة الغذائية التي أضرت ب700 ألف لاجيء فلسطيني.

وأضاف :"على الأونروا التراجع عن قرار توحيد الكابونة وقطع المخصصات الغذائية المقررة للأسر الفقيرة كونها تأتي في إطار سياسي يهدف إلى تصفية الوكالة وإلغاء حق العودة"، مبيناً أن الأونروا تضرب بعرض الحائط كافة الاحتجاجات واللقاءات التي تعقد معها والمطالب الخاصة باللاجئين التي هي حق مكتسب لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح الدقس أن الخطوات الاحتجاجية لن تتراجع حتى تنفيذ الأونروا كافة المطالب سواءً في المجال الصحي أو التعليمي والكابونات، مطالباً "الأونروا" بتنفيذ ما جاءت لأجله الى أرض فلسطين حتى تحقيق العودة إلى أراضينا المحتلة.