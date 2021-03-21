تزامناً مع محاكمة الصحفي طارق أبو زيد..دعوة للاعتصام أمام محكمة الاحتلال

دعا صحفيون ونشطاء للاعتصام اليوم الأحد 21/3/2021، أمام محكمة سالم العسكرية قرب جنين بالضفة المحتلة، للتضامن مع الزميل الصحفي طارق أبو زيد بعد أشهر من اعتقاله تزامناً مع موعد محاكمته.

وطالب الصحفيون، بضرورة التواجد في تمام الساعة 11 من صباح اليوم، أمام محكمة سالم غرب جنين للتعبير عن رفضهم لاعتقال الصحفي أبو زيد تزامناً مع موعد محاكمته.

وتأتي محاكمة أبو زيد اليوم، بعدَ تمديده لأكثر من أربع مرات منذ اعتقاله قبل أكثر من خمسة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي أبو زيد بتاريخ 1/10/2020، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة نابلس، ومصادرة أجهزة الاتصالات والهواتف النقالة والحواسيب المحمولة، التي يستخدمها في عمله الصحفي، ونقله إلى مركز تحقيق الجلمة، وتم تأجيل محاكمته عدة مرات.

ونقلت مخابرات الاحتلال أبو زيد للتحقيق في مركز تحقيق "بتاح تكفا"، بعد اعتقاله مباشرة.

وبتاريخ 26/10 نقلته قوات الاحتلال من مركز تحقيق الجلمة إلى سجن مجدو.

وسبق أن تعرض طارق للاعتقال عدة مرات من قبل قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية في الضفة.