مؤتمر صحفي هام لوزارة الصحة بغزة ظهر اليوم ..فهل نشهد قرارات جديدة بشأن الإغلاقات؟



من المقرر ان تعقد وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 21/3/2021 ، مؤتمراً صحفياً هاماً ظهر اليوم الاحد في تمام الساعة الـ2 مساءً في قاعة تنمية القوى البشرية غرب مجمع الشفاء الطبي بغزة.

تساؤلات بشأن ما قد يحمله المؤتمر الصحفي من تفاصيل بشأن الحالة الوبائية وما سيترتب عليها من قرارات بشأن اغلاق عدد من المنشآت التي تم فتحها في القطاع مؤخراً .

نسبة الاصابات في قطاع غزة ارتفعت بنسبة14% ،بعد ان كانت 8% ، الا ان النسبة رغم انها قليلة الا ان تحذيرات قد أطلقت من قبل وزارة الصحة ان الاعداد في تزايد وان عدم التزام المواطنين قد يعيدنا الى المربع .

وزارة الصحة بغزة سجلت بالأمس 4 وفيات 248 اصابة خلال ال24 ساعة الماضية .

وكان د. معتصم صلاح رئيس متابعة العزل المنزلي بوزارة الصحة حذر في قطاع غزة امس السبت 20/3/2021 من الارتفاع في اعداد الاصابات بفيروس كورونا ، مشيراً الى ان "عدم إلتزام المواطنين يضعنا في عين الخطر.

وتوقع أن يكون بالأيام المقبلة صدور قرارات جديدة بسبب مؤشرات ارتفاع الاصابات، وعدد المناشدات اليومية في ازدياد فالحالات التي تعاني من ضيق تنفس شديد في ارتفاع وهذا يدل على أننا في موجة جديدة ولكنها ليست قوية حتى اللحظة، ولابد أن نستعد ونتجهز للأصعب للتعامل مع أي طارئ".

قال خلال تصريحات لصوت الاقصى ان الوضع الوبائي خلال الأسابيع الماضية شهد ارتفاع طفيف في عدة مؤشرات ومنها العينات الموجبة، حيث بلغت نحو 14% يومياً، وعدد حالات الدخول للمستشفى وصلت 100 حالة وعدد الحالات الخطيرة في ازدياد، وبدأنا نتلقى مناشدات يومية حيث يتم تحويل عدة حالات منها إلى المشافي.