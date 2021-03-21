كورونا عالمياً: الوفيات تقترب من 3 مليون والإصابات تتجاوز 123 مليونا

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المتعلقة بجائحة "كورونا"، اليوم الأحد 21/3/2021، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين وأكثر من 722 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 123 مليونا، وما يزيد على 437 ألف إصابة، تعافى منهم 99 مليونا ونحو 422 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 507 آلاف و346 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,152 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (2,331 وفاة)، واميركا (792 وفاة)، والمكسيك (613 وفاة)، وإيطاليا (401 وفاة)، وروسيا (392 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (73,450 إصابة)، واميركا (55,908 إصابات)، والهند (43,815 إصابة)، وفرنسا (35,345 إصابة)، وبولندا (26,405 إصابات).

ولا تزال البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل اعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، فيما لا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (554,871 وفاة)، والبرازيل (292,856 وفاة)، والمكسيك (197,827 وفاة)، والهند (159,790 وفاة)، وبريطانيا (126,122 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,482,127 إصابة)، والبرازيل (11,950,459 إصابة)، والهند (11,599,130 إصابة)، وروسيا (4,447,570 إصابة)، وبريطانيا (4,291,271 إصابة).