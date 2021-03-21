في خطوة احتجاجية جديدة.. إغلاق كافة مراكز خدمات الأونروا في قطاع غزة

أغلقت اللجنة المشتركة للاجئين اليوم الأحد 21/3/2021، كافة مراكز خدمات الأونروا في قطاع غزة لمدة يومين متتاليين.

وأكدت اللجنة ان هذه الخطوة تأتِ في إطار برنامج الفعاليات الذي أقرته رفضا لنظام توزيع السلة الغذائية الموحدة الذي يمس بالأمن الغذائي لعشرات آلاف الاسر الفقيرة من اللاجئين.

وأوضحت اللجنة، أن إغلاق هذه المراكز جاء بسبب مسئوليتها عن تحديث بيانات الموظفين التي تهدف الإدارة لحرمانهم من الحصول علي السلة الغذائية علي اساس انهم موظفين يحصلون علي أجور ثابته.

وقالت اللجنة: "إننا طالبنا إدارة الأونروا مراراً وتكراراً بالخروج من إطار إدارة الأزمة من الداخل إلى معالجة الأزمة عبر التوجه للمجتمع الدولي والدول المتعهدة للأونروا لحثها علي تقديم مزيد من الموارد المالية لصالح السلة الغذائية التي تقدم لفقراء اللاجئين والذين صنفتهم الاونروا وفقا للبحث الاجتماعي الذي قامت به خلال السنوات الماضية أنهم يعانون من فقر مطقع وفقر مطلق."

وطالبت اللجنة، إدارة الأونروا بحل الازمه بعيداً عن السلة الغذائية للفقراء وعدم استسهال اقتسام قوت اللاجئ الفلسطيني الفقير، حيث أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التقليصات المستمرة لخدمات اللاجئين وبالتالي التخوف من أن تحمل هذه الإجراءات أبعادٍ سياسية والتي تشكل مخاطر جدية علي وجود الأونروا كونها شاهد رئيسي علي قضية اللجوء وحق العودة وفقا للقرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الي الديار التي هجروا منها مع تعويضهم .