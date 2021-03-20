عباس زكي: المركزية اتخذت قراراً بحل قضايا غزة كافة قبل الانتخابات

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، أن اللجنة المركزية للحركة اتخذت قراراً بحل قضايا غزة العالقة كافة قبل الانتخابات التشريعية القادمة.

وأوضح زكي، أنه تم تشكيل اللجان وتقوم بعملها وتتواصل مباشرة مع رئيس الوزراء محمد اشتيه، للعمل على حل المشكلات.

وقال:" غزة جرح نازف، و"غزة العزة" بدونها لا مستقبل.

وأضاف: "كنا مجبرين على أن تكون مصالحة فلسطينية ووحدة وطنية، لكنها لم تحدث عبر كل المحطات من القاهرة للدوحة للشاطئ، إلى أن جاء الجواب الأخير واستطاعت دول مثل تركيا وقطر أن تؤثر في المعادلة".

وجاءت لحظة الحقيقة بأن نكون على أبواب مصالحة، ومن هنا نقول لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، وغزة دفعت ثمناً باهضاً نتيجة العسس والأخبار السيئة والعبث الإسرائيلي والحصار وكل أشكال الدم وقعت على غزة، ولكن غزة هاشم هي الأقوى وهي الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات.

وشدد على أن اللجنة المركزية أخذت قرارات بضرورة الوفاء باستحقاقات أبناء غزة، والسلطة لن تتخلى عن غزة رغم أن هناك الانفصال الجغرافي، وكل دعاة أن غزة خرجت واترك المجال لحاكميها أن يديروا شؤونها في إشارة إلى حركة حماس التي تسيطر على القطاع، إلا أن غزة هي في وعي وعمق الموازنة الفلسطينية. بحسب موقع "زوايا".

وأوضح، أن كل شيء كاستحقاق يجب أن ينفذ؛ مستدركاً أن هناك لجان إدارة لم تعمل وبالتالي يمكن أن يكون بعض الأشياء تحتاج لانتظار لترتيب الأوضاع، (دون تفاصيل). مؤكداً أن كل استحقاق يجب أن يعود لغزة ولا يكون فرق بين الموظف بغزة والموظف في الضفة.