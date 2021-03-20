سلطة النقد توضح طبيعة عمل المصارف حتى نهاية الشهر

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية مساء اليوم السبت عن طبيعة عمل المصارف خلال الفترة من 21 مارس ولغاية الأول من أبريل المقبل.

وقالت سلطة النقد إن المصارف ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ وتكون ساعات الدوام لاستقبال الجمهور من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهراً.

ودعت المصارف للالتزام بتنظيم عدد المراجعين وجدولة زياراتهم للفروع وتفعيل خدمات الحجز من خلال التطبيقات الالكترونية للمصارف.

وطالبت بضرورة استغلال الكوادر البشرية بالشكل الأمثل ، وتخفيض عدد الموظفين وتنقلهم بما يتناسب مع حجم الاعمال والحفاظ على سلامتهم.

ودعت سلطة النقد المصرف الى الالتزام باستقبال الشركات والتجار في فروع المصارف في المحافظات التي يتم إغلاقها.