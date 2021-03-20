قوات الاحتلال تعتقل شاب في القدس وتشدد من إجراءاتها في البلدة القديمة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابًا من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، فيما شدّدت اجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رأفت نجيب (39 عاما)، من سوق خان الزيت في البلدة القديمة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف، فيما أفرجت عنه لاحقا بعد ساعات من التحقيق.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة القدس المحتلة وضواحيها.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس واحتجزت مئات المركبات، وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال منعت إدخال المواد الخاصة بالبناء إلى قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، وأعاقت دخول المواطنين إلى القرية واحتجزت البطاقات الشخصية لعدد منهم.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على طريق النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس المحتلة، واحتجزت عشرات المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية.

وفي السياق ذاته، أقامت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا قرب جسر بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، وفتشت المركبات واعاقت حركة تنقل المواطنين.