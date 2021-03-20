خطوات التسجل للدخول وإنشاء حساب الايميل في آي كلاود iCloud من الاندرويد Android

خطوات التسجل للدخول وإنشاء حساب الايميل في آي كلاود iCloud من Android الاندرويد ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم سنتعرف على سؤال الاشخاص على مواقع الانترنت بشأن خطوات التسجيل في أي كلاود ، وهذه الخدمة اطلقتها شركة أبل التقنية عبر الانترنت والذي يقع مقرها في الولايات المتحدة لمستخدمي أجهزة iPhone عام 2011 ، وتهدف إلى تسهيل تخزين بيانات المستخدمين وباتت اليوم متاحة إلى 320 مليون مستخدم .

وسنتعرف في هذه المقالة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا خطوات التسجل للدخول وإنشاء حساب الايميل في اي كلاود iCloud من Android الاندرويد ، وتقدم هذه الميزة خدمة حفظ الملفات بأنواعها على خوادم عملاقة توجد في الصين .

وعبر آي كلاود يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية الوصول إليها من أي مكان باستخدام حسابه الخاص أبل آي دي ، وهو ما دفع ملايين الاشخاص في جميع انحاء العالم إلى استخدام خدمات أي كلاود .

فكرة آي كلاود :

جاءت فكرة آي كلاود المسمى بـ"الخدمة السحابية" لحفظ الملفات على خوادم خارجية وليس على جهاز المستخدم فقط ، كما يمكن تنزيل الملفات المحفوظة على الأجهزة التي تعمل بنظام ماك أو أس و آي أو أس بالإضافة إلى ويندوز .

وتتيح خدمة آي كلاود مشاركة الملفات مع مستخدمين آخرين، إضافة إلى إدارة الملفات في حال تعرض أجهزته للضياع أو السرقة.

وتسمح خدمة أي كولاد بإظهار البيانات على أبل تي في بواسطة وصلات خاصة لا سلكية وآمنة .

خطوات سجّل الدخول إلى iCloud من Android :

أولاً: الخطوة الاولى ، تحتاج فقط إلى إدخال شاشة الإعدادات بهاتف Android الخاص بك.

ثانيًا: وبعدها قم بالتمرير لأسفل من خلال الخيارات حتى تصل إلى خيار “الحسابات” ثم انقر فوق هذا الخيار ، بعدها انقر فوق إضافة حساب imap. أمامك

ثالثًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك، ويمكنك الوصول إلى أي سحابة على iPhone الخاص بك من هاتف Android الخاص بك دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيق آخر.

كتابة البيانات على خدمة آي كلاود iCloud :

وبعد الانتهاء من الثلاثة خطوات سجل الدخول ، أبدأ الآن في كتابة بياناتك الشخصية والضغط على الكلمة التالية واستكمال كتابة جميع البيانات كاسم و كلمة المرور حتى تنتهي من تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي.

وبعد ذلك يمكنك من الوصول إلى جميع البيانات المتعلقة بـ iCloud بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الصور التي تم حفظها في السحابة .

واضافة إلى ذلك ستتمكن أيضًا من إدارة حساب iCloud والوصول إلى الملاحظات ، و وظيفة البحث في جهاز Iphone الخاص بي.

مميزات أي كلاود iCloud :

أولاً: وفي الميزة الاولى، يمكن عبر iCloud مزامنة جهات الاتصال ، وهي على النحو التالي :

ويقوم حساب آي كلاود بما يسمى بالمزامنة ، ويمكنه الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الأسماء المسجلة على هاتفك .

وفي حال قمت بتغيير الهاتف ، يمكن لـ iCloud إعادة جميع جهات الاتصال التي قمت بنسخها احتياطيًا ويقوم iCloud بمزامنة جميع جهات الاتصال الأحداث على أجهزتك.

ثانيًا: وفي الميزة الثانيةiCloud Drive : وحول شرح هذه الخدمة تابع معنا وهي على النحو التالي :

تعمل iCloud Drive للوصول إلى الدراسة والنسخ الاحتياطي للملفات والصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى المخزنة في السحابة.

ومن خلاها يمكن للأشخاص الوصول إليها من أي جهاز قمت بتسجيل الدخول إليه مسبقًا على iCloud ، بالإضافة إلى القدرة على حفظ الملاحظات والمستندات والوصول إليها من أجهزتك.

طريقه عمل حساب icloud و Apple id :















