احدث عبارات تهنئة بيوم الام 2021

يحيي العالم العربي يوم الام والذي اقرته الأمم المتحدة كيوم عالمي لتكريم الأمهات الاتي كان لهن الأثر الأساسي في رفعة المجتمعات، وفي هذه السنة وككل عام، تحتفل فلسطين والشعب الفلسطيني بعيد الام يوم 21 مارس 2021.

وتصدر وسم يوم الام محركات البحث الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع اقتراب يوم الام، يوم الام 2021، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن بدء المعايدات ورسائل التهنئة من قبل الابناء والزوجات لتهنئه الام بيومها، إذ تنشر لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أبرز وألمع الرسائل والبوستات لمتابعيها في العالم العربي وسط احتفالات هذا العام مع طقوس غريبة.

هذه أجمل رسائل عيد الأم القصيرة مُناسبة للأم الغالية ممزوجّة بالحب مع التهنئة في عيد الأم، هل تُريد رسائل تهنئة عيد الأم لأمك جميلة جداً وقصيرة وفي الوقت نفسه تحمُل الكثير من معاني الحب والتهنئة في هذا اليوم الجميل.

كلمات تهنئة بـ" عيد الام" 2021

كل عام وكل يوم وأمهاتنا بألف خير أدام الله عليهن الصحة والعافية وراحة بال.

كل عام وعيون أمهاتنا تزداد بريقاً وفخراً بنا.

كل عام وجميع الأمهات والأخوات والزميلات بألف خير وصحة وعافية، ورحم الله الماضيات وحفظ الله الباقيات.

بكل حب من خطوة لأمهات العالم، كل عام وأنتن قلب الحياة الدافئ.

لكل أنثى معطاءة تحمل مسؤولية كل عام وأنت مكللة بالفرح أنت الحياة.

لا أجّيد الكتابة عن أمي فلا أحد يستطيع وصّفُ الجّنة.

أمّي بصحة جيدة من هُو العالم كي أحزن لأجله.

العشرة عصافير كلها في يدي يا أمي لكن قلبي يريد العصفور الذي فوق الشجرة.

أمي بعد ربي بها الطمأنينة وبها أستقيم.

رب إني أرى الدُّنيا بأمي فيارب احفظها من كُلّ شر، واحفظ قلبها من أن يُلامسه الحزن واجعلني بها في الفردوس تحت عرشك.

علمتني الحياة أن الخوف كان خوف أمي وما سواه مجرد لحظات.

يشار الى ان يوم الام ظهر لأول مرة في في العالم العربي عام 1943، عندما طرح الصحفي المصري "مصطفى أمين" اتخاذه كيوم وطني، ولم يتخل أمين عن محاولاته لإنشاء عيد الام كيوم وطني اذ قام بإدماجه بقصة الام الأرملة التي كرست حياتها لتربية ابنها حتى أصبح طبيبا. ثم تزوج الابن ولم يعرب عن امتنانه لوالدته.

فدفعت هذه القصة أمين إلى ترويجها في إطار يوم الام حتى تم تبني الفكرة من قبل الرئيس المصري جمال عبد الناصر، ليقام أول احتفال رسمي بيوم الام في مصر في 21 مارس 1956.