هل يعود رونالدو لريال مدريد الاسباني بعد خروج يوفنتوس من الابطال؟

تتحدث الكثير من وسائل الاعلام الأجنبية عن امكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد الاسباني عقب الانتقادات الأخيرة التي استهدفته شخصيًا بعد خروج فريقه يوفنتوس من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت إذاعة "كواترو" الإسبانية، أن النجم البرتغالي رونالدو، قد يعود إلى فريقه السابق، ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بمبلغ رمزي.

وبحسب الإذاعة، فإن إدارة الريال مستعدة لتقديم مبلغ رمزي فقط، لاستعادة المهاجم الهداف، بسبب معاناة النادي ماليا من جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، لم تستبعد الصحيفة أن يدخل الريال، لاعب خط وسطه إيسكو، البالغ من العمر 28 عاما، في صفقة التعاقد مع رونالدو.

وأوضحت أن الريال سيعرض على النجم البرتغالي عقدا يمتد لعام واحد فقط.

وكان رونالدو، انضم إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية في العام 2018 قادما من ريال مدريد، مقابل 112 مليون دولار، بعقد يمتد حتى العام 2022.

ودافع رونالدو عن ألوان الريال من 2009 إلى 2018، وتوج معه بـ15 لقبا، ويعتبر صاحب الـ36 عاما، الهداف التاريخي لريال مدريد.