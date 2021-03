تردد قناة المنار الفضائية 2021

يمكنكم مشاهدة قناة المنار على الترددات التالية

قمر عربسات – بدر 4

التردد: 12418 Mhz

إستقطاب: أفقي

ترميز: 27500

تصحيح: ¾

----------------------

التردد: 11958 Mhz

إستقطاب: أفقي

ترميز: 27500

تصحيح: ¾

-------------------------------------------------------------

قمر نايلسات

تردد: 11296 Mhz

إستقطاب: أفقي

ترميز: 27500

تصحيح: 6/5

--------------------------------------------------------------------



ولمتابعة قناة المنار في أوروبا، شمال أفريقيا والدول العربية يمكنكم استقبالها على القمر AM 22 على الموقع المداري 53 درجة شرق بالمواصفات التالية :

تردد: 12667 Mhz

استقطاب: أفقي

ترميز: 2892

تصحيح: ¾

----------------------------------------

The new parameters on NileSat are

Freq: 11296 Mhz

Polarization: Horizontal

Symbol Rate : 27500

6/5 :FEC

----------------------------------------

The new parameters on ArabSat are





Freq: 12418 Mhz

Polarization: Horizontal

Symbol Rate : 27500

¾ :FEC



-----------------------------------



Freq: 11958 Mhz

Polarization: Horizontal

Symbol Rate : 27500

¾ :FEC





-------------------------------------------





New Satellite to cover Middle East, North Africa & Europe, AM 22 @ 53 Deg East



Freq: 12667 Mhz

Polarization: Horizontal

Symbol Rate : 2892