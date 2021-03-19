تردد قناة المنار الفضائية 2021

يمكنكم مشاهدة قناة المنار على الترددات التالية
قمر عربسات – بدر 4
التردد: 12418 Mhz
إستقطاب: أفقي
ترميز: 27500
تصحيح: ¾
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التردد: 11958 Mhz
إستقطاب: أفقي
ترميز: 27500
تصحيح: ¾
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قمر نايلسات
تردد: 11296 Mhz
إستقطاب: أفقي
ترميز: 27500
تصحيح: 6/5
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ولمتابعة قناة المنار في أوروبا، شمال أفريقيا والدول العربية يمكنكم استقبالها على القمر AM 22 على الموقع المداري 53 درجة شرق بالمواصفات التالية:
تردد: 12667 Mhz
استقطاب: أفقي
ترميز: 2892
تصحيح: ¾
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The new parameters on NileSat are
Freq: 11296 Mhz
Polarization: Horizontal
Symbol Rate : 27500
6/5 :FEC
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The new parameters on ArabSat are
Freq: 12418 Mhz
Polarization: Horizontal
Symbol Rate : 27500
¾ :FEC
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Freq: 11958 Mhz
Polarization: Horizontal
Symbol Rate : 27500
¾ :FEC
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New Satellite to cover Middle East, North Africa & Europe, AM 22 @ 53 Deg East
Freq: 12667 Mhz
Polarization: Horizontal
Symbol Rate : 2892
¾ :FE