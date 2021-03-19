اجمل دعاء للأم مستجاب 2021

أجمل دعاء للأم مستجاب 2021، إن الأم من أفضل النعم التي أنعم الله بها علينا، فهي نبع الحنان والعطف وهى السعادة والطمأنينة، وهى زهرة أيامنا وهى جمال الحياة والمعنى الحقيقي لها، فالأم كلمة صغيرة تتكون من حروف قليلة للغاية، ولكنها تتضمن أسمى معاني الحب والعطاء والتضحية، فهي أنهار لا تجف متدفقة دائماً بالمزيد من الحب والعطف الذي لا نهاية له.

دعاء للأم اللهم ولا تتوفّاها إلا وهي راضية عنا تمام الرضى، اللهم واعنّا على خدمتها كما ينبغي لها. اللهم اجعلنا بارين طائعين لها، اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها.

اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك واغفر لها حتى لا تضرها الذنوب . اللهم اكفها كل هول دون الجنة واجعل مثواها الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين .

دعاء عيد الأم مستجاب

ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة ارح قلبها، واسعدها واحفظها لي.

اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابراً على البلاءِ، اللهمَّ أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يا رب العالمين.

اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمراً، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها. اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّا، اللهمَّ إجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهمَّ أسعدها حيةً وميتة، ولا تحرمها من هذا الدعاء يا رب العالمين.

اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي هماً، ولا تتألم وَجعاً، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها ربّ لا تريني بِأُمي ضعفاً يبكيني واجعلني بها من البارين.

أمي أعيذها بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها ومن كل ألم يسكن جسدها.