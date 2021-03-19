حماس تنعي شهيدها حنايشة

نعت حركة حماس، شهيدها البطل الشيخ عاطف حنايشة، مؤكدة أن دماء الشيخ عاطف تكتب ملحمة شرف وبطولة ستظل تذكرها الأجيال.

وأكدت حماس في بيان لها، أن تفعيل المقاومة أشكالها كافة هي القادرة على لجم الاحتلال ووقف مخططاته، واقتلاع خيام المستوطنين التي أصبحت تنتشر كالأورام السرطانية فوق أراضينا.

وقدمت التعزية من عائلة الشهيد حنايشة وأهالي بيت دجن ومحافظة نابلس، مضيفة: "فشهداؤنا راياتنا وهم مشاعل تنير طريق الحرية والتحرير".

ووجهت التحية لأهالي بيت دجن على تصديهم لمحاولات قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال السيطرة على أجزاء من أراضي البلدة.