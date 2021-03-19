مندوب المخاطر الكبرى يحسم الجدل بشأن تعرض الجزائر لخطر تسونامي!

نفى مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والباحث بعلوم الجيولوجيا والكوارث الدكتور عبد الحميد عفرة، ما يتم تداوله بشأن توقعات تعرض الجزائر لخطر تسونامي.

وقال عفرة: "لا يوجد تسونامي لا الآن ولا مستقبلا، نظرا للتشكيلة الجيولوجية للجزائر، وهذه إشاعات واخبار مغلوطة كاذبة"

وأضاف في حوار مع إذاعة سطيف أن زلزال بجاية، يدخل ضمن النشاط الزلزالي العادي نظرا لموقع الجزائر الجغرافي.

وأوضح أنه ظاهرة طبيعية عادية نتأقلم ونتعايش معها، دون خلع ولا خوف بل بثقافة وقائية.

وقال إن قوة الزلزال بلغت 5.9 متوسطة مقارنة بزلزال الشلف 7.2 وبومرداس 6.8 وهي زلازل ذات خطر مرتفع.

ودعا الى عدم الخوف من الهزات الارتدادية، بل العكس لأنها تجنبنا الهزة الواحدة المرتفعة وهي طاقة محررة.

وأكد أن النشاط الزلزالي الكثيف في ولايات الوطن ظاهرة طبيعية بسبب الموقع الجغرافي.