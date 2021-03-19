سعر الذهب في السعودية الجمعة 19-3-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث شهدت انخفاضا طفيفا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، وانخفض سعر الذهب بمعدل أقل من ريال في سعر الجرام عيار 24، بعد حالة عدم الاستقرار أمس بين الارتفاع والانخفاض خلال التعاملات الصباحية ومنتصف التعاملات اليومية أمس الخميس، تزامناً مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وسنقدم لكم أدناه سعر الذهب في السعودية بالعيارات المختلفة.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية الجمعة 19-3-2021

سعر الذهب عيار 14 = 121.81 ريال، وسجل أنس 123.08 ريال (32.48 دولار).

وجاء عدم الاستقرار في سعر الذهب بالسعودية، ما بين الارتفاع المفاجئ والانخفاض، خلال التعاملات الصباحية ومنتصف التعاملات وختامها أمس الخميس، بسبب احتمالات زيادة التضخم بعد الموافقة على مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، فضلاً تراجع أسعار الذهب، متأثرة بزيادة عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار.

سعر الذهب في السعودية عيار 24

سعر عيار 24 = 208.82 ريال، بما يعادل 55.69 دولار أمريكى.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية= 6.495 في بداية التعاملات مقابل 1.732 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية(8 جرامات من عيار 21) = 1.461.74 ريال بما يوازى (389.80 دولارا).

واستفاد المعدن الأصفر من تراجع طفيف للدولار وضعف في أسواق الأسهم من الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة بالريال والدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 208.82 ريال سعودي، بما يقابل 55.69 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 22 بـ 191.42 ريال سعودي، بما يوازى 51.04 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 182.72 ريال سعودي، بما يوازى 48.72 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 156.61 ريال سعودي، بما يوازى 41.76 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 14 بـ 121.81 ريال سعودي، بما يوازى 32.84 دولار أمريكي

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب في السعودية، في بداية تعاملات اليوم الجمعة بنحو 6.495.00 ريال سعودى بيع، بما يعادل 1.732 دولار أمريكى، وجاء سعر كيلو الذهب عيار 24 بـ208.819.61 ريال مقابل 55.685.23 دولار، وسعر جنيه الذهب بنحو 1،461.74 ريال بما يعادل 389.80 دولار أمريكى.