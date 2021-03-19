مرشح لمنصب حاكم ولاية فرجينيا يدعم حركة مقاطعة "إسرائيل" BDS

عبر لي كارتر عضو مجلس النواب في ولاية فرجينيا، والمرشح لمنصب لحاكم الولاية، عن دعمه لحركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها الـBDS.

وهاجم المرشح لي، في اول مناظرة عبر الفيديو كونفرنس، حول منصب حاكم ولاية فرجينيا وكالة "المجلس الاستشاري فرجينيا إسرائيل" وهي (وكالة حكومية لمساعدة الشركات الإسرائيلية على بناء وتنمية عملياتها في الولايات المتحدة من خلال فرجينيا)، ومعارضاً وجود مثل هذه الوكالات وخاصة مع دولة مثل إسرائيل التي تمارس احتلالا عسكريا على شعب أسير .

ويعتقد كارتر أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي من بين أسوء الانتهاكات الجارية حالياً حول العالم .

واعتبرت هذه التصريحات الأولى على مستوى مرشح لمنصب بحجم حاكم ولاية، في الوقت الذي دعا فيه ناشطو أبناء الجالية العربية والفلسطينية إلى دعم المرشح لي في الانتخابات المقبلة في الثاني من شهر تشرين الثاني العام الحالي .