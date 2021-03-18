بوتن يطالب بايدن بالمحافظة على علاقات روسيا و الولايات المتحدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده اليوم الخميس، 18 مارس اذار 2021، لإجراء حوار مباشر مع الرئيس الأميركي جو بايدن حول العلاقات الثنائية والصراعات الإقليمية.

و اكد بوتين في تصريحات صحفية على ضرورة ان تحافظ كلا من روسيا والولايات المتحدة على علاقاتهما".

و دعا الرئيس الروسي نظيره الامريكي لمواصلة النقاش بشكل مفتوح عبر الإنترنت، محددا يومي غد الجمعة والاثنين القادم "كتاريخين محتملين" للحوار المرتقب.

وجاءت دعوة بوتين في أعقاب وصف بايدن له بـ"القاتل"، متعهدا بجعله "يدفع ثمن أعماله"

من جهتها صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن غير نادم على وصف نظيره الروسي فلديمير بوتين بأنه "قاتل"

وقالت ساكي لدى سؤالها عن احتمال أن يكون بايدن نادما على تصريحه، "كلا الرئيس أجاب بشكل مباشر على سؤال مباشر"

وأثار تصريح بايدن موجة غضب عارمة في روسيا، التي سارعت إلى استدعاء سفيرها لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف "للتشاور من أجل تحليل ما يتعيّن القيام به والغاية من العلاقات مع الولايات المتحدة"

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن موسكو ستعامل إدارة الرئيس الأميركي على أنها لا ترغب في تحسين العلاقات بين البلدين

وطالب عضو بارز في مجلس الدوما الروسي (البرلمان) واشنطن بتقديم اعتذار عن الوصف الذي أطلقه بايدن