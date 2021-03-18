اذاعة الاحتلال: فتح تتجه لفصل "الطيراوي" والقدوة يهدد عباس بهذه الملفات السرية

كشفت اذاعة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" لديها توجه لفصل اللواء توفيق الطيراوي من عضويتها لتضامنه مع صديقه المقرب ناصر القدوة.

ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية التي نقلت الانباء عن مصادر فلسطينية مقربة للطيراوي، فإن اللواء الطيراوي قام بتسليم صديقه ناصر القدوة المفصول من فتح وثائق سرية تتعلق بعملية تسميم الرئيس الراحل ياسر عرفات ومن يقف خلفها.

وقالت الاذاعة، أن القدوة سيستخدم الوثائق السرية في تهديد رئيس حركة فتح محمود عباس وقلب الطاولة عليه عما قريب، ما قد يدفع الرئيس عباس إلى إلغاء الانتخابات كما تدعي.

يذكر أن اللواء الطيراوي يعتبر من الأصدقاء المقربين للقدوة، وأكثر من دعمه لتشكيل قائمة انتخابية بعيداً عن قوائم فتح.

وكان القدوة المفصول من حركة فتح قد هدد في وقت سابق عن كشف معلومات سرية تتعلق بالجهة التي تقف خلف تسميم الراحل أبو عمار.