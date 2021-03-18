99 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة، بأن 99 مستوطنًا بينهم 43 طالبا تلموديا، اقتحموا باحات "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وتستعد ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحام جماعي وكبير للمسجد الأقصى المبارك، خلال يوم انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة.

ودعت الجماعات المتطرفة كل منتسبيها وأنصارها لاقتحام الأقصى المبارك، يوم الثلاثاء المقبل، واعتبرته يومًا مركزيًا مهمًا، لاقتحام المسجد، خلال انتخابات الكنيست المقررة في 23/3/2021

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.