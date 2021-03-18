الإعلام العبري: "إسرائيل" تسَلَمت رسالة من الجنائية الدولية تتهمها بارتكاب جرائم حرب

أعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الخميس 18/3/2021، أن "إسرائيل" تسلمت نهاية الأسبوع المنصرم خطاباً من المحكمة الدولية، يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت القناة 13 "الإسرائيلية"، أن أمام "إسرائيل" مهلة 30 يوما للرد على خطاب الجنائية الدولية.

ولفتت إلى أن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة، وهي: حرب 2014، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى المسيرة على حدود غزة عام 2018.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية.

وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين، قالوا للقناة 13 إنهم قلقون من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.

يذكر أن فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015.