تردد قناة المنار 2021 على العرب سات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:17 ص
18 مارس 2021
قناة المنار اللبنانية
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يمكنكم مشاهدة قناة المنار على الترددات التالية





قمر عربسات – بدر 4



التردد: 12418 Mhz
إستقطاب: أفقي
ترميز: 27500
تصحيح: ¾


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التردد: 11958 Mhz
إستقطاب: أفقي
ترميز: 27500
تصحيح: ¾


 


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قمر نايلسات

 

تردد: 11296 Mhz
إستقطاب: أفقي
ترميز: 27500
تصحيح: 6/5




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ولمتابعة قناة المنار في أوروبا، شمال أفريقيا والدول العربية يمكنكم استقبالها على القمر AM 22 على الموقع المداري 53 درجة شرق بالمواصفات التالية:



تردد: 12667 Mhz
استقطاب: أفقي
ترميز: 2892
تصحيح: ¾

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The new parameters on NileSat are


Freq: 11296 Mhz
Polarization: Horizontal
Symbol Rate : 27500
6/5 :FEC

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The new parameters on ArabSat are


Freq: 12418 Mhz
Polarization: Horizontal
Symbol Rate : 27500
¾ :FEC

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Freq: 11958 Mhz
Polarization: Horizontal
Symbol Rate : 27500
¾ :FEC


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New Satellite to cover Middle East, North Africa & Europe, AM 22 @ 53 Deg East
 

Freq: 12667 Mhz

Polarization: Horizontal

Symbol Rate : 2892

¾ :FEC

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