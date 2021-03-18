سماع دوي انفجار في مدينة غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:16 ص
18 مارس 2021
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 سماع دوي انفجار في مدينة غزة

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