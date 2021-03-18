3 وفيات و234 إصابة بكورونا خلال يومين في القدس

أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس 18/3/2021، أن مدينة القدس شهدت تسجيل 3 وفيات، موزعة على كل من أحياء البلدة القديمة وكفر عقب، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 264 حالة.

وأفاد الدكتور علي الجبريني أن معدل الإصابات بالفيروس يواصل انخفاضه مع عودة عدد كبير من احياء المدينة الى اللونين الأصفر والبرتقالي، حيث تم خلال يومين تسجيل 234 إصابة، 151 إصابة أمس، 83 اليوم موضحًا أن حالات التعافي بلغت 376، لينخفض بذلك عدد الإصابات النشطة الى 1630 إصابة.

وأشار الجبريني أن 90 مقدسياً يعالجون في المستشفيات.

وبالنسبة لموضوع التطعيمات، فقد حصل اكثر من 180 ألف مقدسي على الجرعة الأولى، وأكثر من 78 ألفاً على الجرعة الثانية .

وختم الجبريني بضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية وأهمها ارتداء الكمامات، الحفاظ على التباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم، راجياً السلامة للجميع.