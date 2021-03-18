حكيم زياش يطيح باتلتيكو مدريد خارج دوري الأبطال

قاد المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، فريقه الإنجليزي للفوز 2-0 على أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل زياش وإيمرسون، هدفي تشيلسي في الدقيقتين 34 و(90+4).

وحسم البلوز بهذا الانتصار عبورهم للدور ربع النهائي، خاصة وأنهم انتصروا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهلوا بنتيجة (3-0) بمجموع المباراتين.

أول تهديد في المباراة كان عبر أتلتيكو مدريد، حيث مرر كاراسكو لزميله لودي على حدود منطقة جزاء البلوز، ليُسدد الأخير كرة قوية تصدى لها ميندي بشكل جيد في الدقيقة الرابعة.

وحاول ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي، تهديد الضيوف، إذ تلقى تمريرة أقصى اليسار وانطلق وسدد داخل المنطقة، لكن بجانب القائم الأيمن للحارس أوبلاك في الدقيقة 10.

وطالب لاعبو تشيلسي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 23، لوجود لمسة يد على كوكي، لكن حكم المباراة رفض اعتراضهم وأمر باستكمال اللعب.

وفي الدقيقة 26، طالب أتلتيكو مدريد بالحصول على ركلة جزاء، بعد سقوط كاراسكو في المنطقة إثر مسك أزبليكويتا لاعب تشيلسي له، ولكن لم يحتسب الحكم أي خطأ.

وفي الدقيقة 34، من هجمة عسكية للبلوز، مرر تيمو فيرنر كرة عرضية أرضية لزياش الذي بدوره سدد بين قدمي أوبلاك، ليمنح التقدم للبلوز.

وكاد ماتيو كوفاسيتش أن يُضاعف النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 44، حيث سدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن لأوبلاك، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني، مرر حكيم زياش، كرة في العمق لزميله فيرنر الذي توغل في المنطقة وسدد كرة أرضية، تصدى لها أوبلاك وحولها لركنية في الدقيقة 48.

وحرم أوبلاك، زياش من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56، حيث سدد كرة مقوسة أعلى يمين الحارس الذي شتتها ببراعة وحولها لركنية.

وواصل فيرنر مسلسل إهدار الفرص، حيث انطلق وراوغ المدافع خيمينيز لكنه سدد الكرة بقوة زائدة لتمر أعلى القائم الأيمن لأوبلاك في الدقيقة 62.

وحاول جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، التسديد داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس ميندي تصدى ببراعة.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد في الدقيقة 81، بسبب ضرب روديجر مدافع تشيلسي، بمرفقه.

وسدد أودوي لاعب تشيلسي، كرة أمسك بها أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد بسهولة في الدقيقة 84.

وتألق ميندي في التصدي لتسديدة خطيرة من جواو فيليكس داخل المنطقة وحولها لركنية في الدقيقة 93.

ونجح البديل إيمرسون في تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 94، حيث تلقى كرة من زميله بوليسيتش، وسدد أسفل يسار أوبلاك.