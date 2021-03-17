اسماء بنات عربية 2021

اسماء بنات عربية اصيلة 2021

اسماء بنات عربية اصلية قديمة جديدة 2021 ومعانيها عبر موقع فكرة Fekera.com ، اجمل اسماء بنات من القرآن والسنة جميلة جديدة ، اليوم سنتحدث عن اسماء البنات العربية الجديدة والنادرة ومعاني تلك الاسماء ، كثير من الاباء والامهات ينتظرون وصول مولدتهم الجديدة ، ويبحثون لها على اسم جديد ومميز وله أصول عربية ، اليوم يقدم لكم موقع فكرة مجموعة من الاسماء العربية وسنقدم لكم شرح تفصيلي لمعاني تلك الاسماء ومدى انتشارها .

أسماء بنات عربية جديدة رائعة غريبة 2021 :-

في أول فقرة سنتحدث عن مجموعة من اسماء البنات العربية في أصلها والجديدة وسنشرح معنى كل اسم من تلك الاسماء على حدى.

لمار : من الاسماء العربية الجميلة والجديدة التي لها معنى رائع هو اسم لمار ومعناه بريق الذهب والألماس.

ليان: ترجع أصول هذا الاسم إلى الأصول العربية وهو من أكثر الاسماء العربية انتشارًا ويحمل معنى جميل جدًا وهو يرمز لزهرة اللوتس.

ميان : من أكثر الاسماء العربية انتشارًا في الآونة الأخيرة هو اسم ميان، ومعناه رائع جدًا فهو اسم من اسماء الحجر الأسود الموجود في الكعبة ويعتبر اسم ميان من الأسماء الإسلامية .

لين : من الاسماء العربية الأصل اسم لين وله أكثر من معنى أولهم الفتاة اللينة في قلبها والرقيقة والاُخر يعني النخيل الصغير.

أسماء بنات عربية جديدة رائعة غريبة 2021 :-

سجى: من الاسماء العربية الإسلامية الجميلة والمنتشرة هو اسم سجى ويحمل معنى رائع جدًا هو الستر والسكون .

سلسبيل: يعتبر اسم سلسبيل من أكثر الاسماء الإسلامية انتشارًا وترجع أصول هذا الاسم للأصول العربية ومعناه الماء العذب الذى يشرب منه أهل الجنة.

تسنيم: من الاسماء التي ذكرت في كتاب الله تعالى هو اسم تسنيم وهو اسم ذو أصل عربي ، وهو نهر من أنهار الجنة يشرب منها الصالحين والتوابين.

ريتاج : من أجمل الاسماء العربية هو اسم ريتاج ويعتبر هذا الأسم الأكثر انتشارًا في الأونة الأخيرة للفتيات ، ويحمل معنى جميل جدًا وهو كسوة الكعبة الشريفة .

اسماء بنات عربية غريبة جدًا ونادرة جميلة 2021 :-

شمايل : من أغرب الاسماء عربية الأصل هو اسم شمايل ، يكاد يكون هذا الاسم غير مألوف للأذان إلا انه يحمل معنى رائع ومعناة الفتاة ذات الخلق الحسن والأخلاق الطيبة.

سهاد : يعتبر اسم سهاد من الأسماء غير المنتشرة في مجتمعنا وغير مألوفة لنا ، ومعناه الأرق وقلة النوم، أو الفتاة التي تسحر الجميع وتطير النوم من أعينهم.

شادن: من أكثر الأسماء العربية انتشارًا في الأونة الأخيرة هو اسم شادن ولكنه يعد من الاسماء غريبة النطق ولكن معناه رائع وهو صغير الغزال.

رواء: من الاسماء الغريبة في مجتمعنا العربي هو اسم رواء ومعناه الفتاة ذات المظهر الحسن.

اسماء بنات عربية الاصل 2021 :-

آمنة: التي تعيش في أمان.

أبرار: جمع "بر" أي الصدق والطاعة والخير.

آلاء: نعم الله.

أحلام: جمع حلم، وهو ما يراه النائم.

أروى: أنثى الوعل أي الغزال الجبلي.

أريج: الرائحة الطيبة العطرة.

أريام: جمع كلمة ريم، والريم هو الغزال.

آسية: المواسية أو الحزينة المتأملة.

اسماء بنات عربية قديمة 2021 :-

اسماء بنات قديمة ملكيه بحرف الألف :-

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اسماء بنات قديمه ملكيه بحرف الميم :-

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أسماء بنات قديمه ملكيه بحرف النون :-

ناهد، ناهدة، نائلة، نازك، نجود، نزيهة، نعمى، نهال، نوف، نورس، نهى، نظيرة، نزهة، نجمة، نادية، نادرة، ناحلة، ناجية، ناجلة، نابهة، نجاة، نجاح، نجد، نجلاء، نجوم، نحور، ندى، نديمة، نداء، نرجس، نزهة، نسرين، نسمة، نشوة، نسور، نصيرة، نضلة، نواعم، نهال، نور، نواظر، نهلة، نعمت، نغم، نداء، نرجس.

اسماء بنات قديمه ملكيه بحرف الراء :-

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اسماء بنات قديمة ملكيه بحرف الباء :-

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اسماء بنات ملكيه بحرف التاء :-

تمامة، ترفة، تالا، تامرة، تسابيح، تمام، تميمة، تسامح، تجاويد، تهاني، تغاريد، تجويد، تحفة، نقية، تهامة، توبة، تمارة، تحيات، تماضر، تحية، تذكار، توحة، تيسير، توحيدة، تسنيم، تغريد.

اسماء بنات قديمة ملكيه بحرف الدال :-

دينا، دنا، دعجاء، دراري، دجي، دجوى، درة، دعد، دنانير، دانية، دعابة، دوحة، دجانة، دروع، دلال، دوحة، دملج، دارين، دريانا، دعاء، دالة، دالية، دانا، درعاء، دلوف، دليلة، دليدا، دليمة، دولة، ديم، دمعة، ديانا، دواني.

أسماء بنات عربية اسلامية قديمة 2021 :-

إسراء: يعني سير القافلة ليلًا.

تقوى: يعني الخشية والخوف من الله.

زينة: يعني كل الأمور التي يتجمل بها الإنسان.

سندس: يعني لباس أهل الجنة.

ضحى: وقد أطلق هذا الاسم على سورة في القرآن الكريم ومعناه وقت شروق الشمس وظهور النهار.

كوثر: يعني الخير الكثير.

نور: وهو اسم إحدى سور القرآن الكريم ويعني الضياء والضوء.

مروة: وهو اسم جبل يوجد في مكة المكرمة، وإحدى شعائر الحج، ومعناه الحجارة البيضاء البراقة.

صفا: إحدى شعائر الحج أيضًا وهو الصخر الأصم.

سجى: ومعناه الليل وسكونه، والظلمة الشديدة.

اسماء بنات عربية جديدة 2021 :-

كيان: يعني الوجود او القيمة. ميار: من تجلب الحظ او الخير. ميلا: مشتق من كلمة "ميلاء" وهي الشجرة الكبيرة.

ليان: يأتي من الليونة والمرونة.

روان: معناه في اللغة الفارسية الروح.

ريماس: نوع من انواع الالماس يتميز باللون الاسود البراق.

ريناد: الرائحة الذكية العطرة.

نوف: قمة الجبل او الارتفاع العالي.

راكان: الثبات والوقار.

لمار: بريق او شعاع الضوء.

جود: كرم وعطاء.

لار: النجمة التي تضئ في السماء.

رهف: الرقة واللطافة.

تولين: ضوء القمر.

اسيل: املس وناعم او الشئ اللين.

كارما: شجرة العنب.

تيا: الاميرة والفتاة الرقيقة وأصله يوناني.

آيسل: ضوء القمر, أو وجه القمر.

مليكة: الملكة, و المالكة.

لوسيندا: صاحبة الوجه الحسن أو المضئ.

سيرين: الزهرة والوردة.

ميرا: الرائعة.

عنود: وهي الفتاة صعبة المنال.