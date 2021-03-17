"مهجة القدس" تنعى والد الاستشهادي أسامة الأفندي

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى، والد الاستشهاد أسامة الأفندي الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء 4 شعبان 1442هـ الموافق 17/03/2021م، ببلدة الزرقا بمدينة غزة، عن عمر يناهز (63) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

يذكر أن الاستشهادي أسامة الأفندي نفذ الى جانب رفيقه المجاهد أحمد غباين عملية مشتركة على الطريق الاستيطاني لموقع كيسوفيم سابقًا مساء يوم الأحد 21 مارس (آذار) 2004م؛ ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

نص بيان النعي

غزة / مهجة القدس:

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم

تعزية ومواساة

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تتقدم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة الأفندي الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى/

الحاج/ مفيد سليمان درويش الأفندي

(أبو رامي)

والد الإستشهادي المجاهد/

أسامة مفيد الأفندي

والذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء 4 شعبان 1442هـ الموافق 17/03/2021م، ببلدة الزرقا بمدينة غزة، عن عمر يناهز (63) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الإستشهادي المجاهد أسامة الأفندي ولد بتاريخ 23/05/1983م وهو أعزب؛ ونفذ شهيدنا الفارس أسامة ورفيقه الشهيد المجاهد أحمد غباين ابن شهداء الأقصى عملية مشتركة على الطريق الاستيطاني لموقع كيسوفيم سابقًا مساء يوم الأحد 21 مارس (آذار) 2004م؛ وبعد أن أخذ شهداؤنا الأبطال مواقعهم بدأت المعركة بينهم وبين جنود الاحتلال واستمرت لمدة ساعة ونصف تقريبًا وقع خلالها عدد من جنود الاحتلال ما بين قتيل وجريح.

إنا لله وإنا إليه راجعون

الدائرة الإعلامية

17/03/2021