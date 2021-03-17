مصادر عبرية: إطلاق نار تجاه مركبة مستوطنين جنوب نابلس، ولا إصابات.

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:30 م
17 مارس 2021
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مصادر عبرية: إطلاق نار تجاه مركبة مستوطنين جنوب نابلس، ولا إصابات.

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