حددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 +5 موعد فتح طريق سرت مصراتة لخروج المسلحين (المرتزقة) من المدينة الليبية.

عضو اللجنة الفيتوري غريبيل قال: "إن فتح الطريق الساحلي سيتم في غضون أسبوعين، بهدف إخراج "المرتزقة" من سرت والجفرة سيتم البدء به مع فتح الطريق.

موعد فتح طريق سرت مصراتة

وأوضح بيان أصدرته اللجنة أنها ستجتمع قريبا لتقييم الجاهزية وفتح الطريق في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه.

وجاء -في البيان- أن اللجنة ناقشت آلية تنفيذ بند خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وبحثت استمرار جهود عمليات تبادل المحتجزين لدى الطرفين وتذليل الصعاب لتحقيقها.

يشار إلى أن اللجنة بدأت الاثنين اجتماعا رسميا في مدينة سرت بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ومراقبين دوليين.