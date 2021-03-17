بينهم أسرى محررون: حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شَنَت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 17/3/2021، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة، بينهم أسرى محررين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من قرى ومدن الضفة المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين.

واعتقلت الشابين أحمد زهير شتيوي (31 عاما)، ومعاذ ماهر ياسين (21 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

كما عُرف من بين المعتقلين، أحمد زيدان في الحي الغربي لمدينة طولكرم، وأحمد سمير أبو زيتون من قرية دير الغصون شمال طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، عمار ياسر العمور ومأمون ابراهيم العمور ومعتز خضر العمور من بلدة تقوع جنوب بيت لحم وجميهم أسرى محررين، وجمال ابراهيم من بلدة جماعين جنوب غرب نابلس.