تصدر عادل هاشم محركات البحث في جمهورية مصر العربية مما دفع الملايين يبحثون عن السيرة الذاتية ويتساءلون من هو عادل هاشم؟

وفي هذه المقالة سنتحدث عن السيرة الذاتية للفنان الراحل عادل هاشم الذي عمل مع كبار نجوم الفن في الوسط الفني، وبدأ مشواره منذ طفولته.

من هو عادل هاشم؟

حاول أن يثبت أن الفن له قيمة وهدف، واستطاع من خلال أدواره أن يتلون ما بين الشر والطيبة.

- بدأ التمثيل منذ صغره من خلال المسرح المدرسي، وأشاد به من حوله خلال دراسته بمدرسة الملك الناصر الابتدائية، ثم في المرحلة الاعدادية.

- حصل على بكالوريوس فنون مسرحية، خاصة أنه تميز بموهبة التمثيل منذ الصغر، واستطاع أن يثبت ذاته، وأراد أن يكلل الموهبة بالدراسة.

- عمل بالتلفزيون والسينما وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح، خاصة أنه شخصية قيادية، وله أهداف واضحة.

محطات في حياة الفنان الراحل عادل هاشم

- عمل في البداية كمساعد مخرج مع عدد كبير من المخرجين المسرحيين، مثل عبدالرحيم الزرقاني وسعد أردش وكرم مطاوع، وهذا الأمر أعطي له دفعة قوية وخبرة في مجال المسرح.

- أول تجربة له في اﻹخراج المسرحي كانت من خلال مسرحية «الانس»، واستمر في العمل المسرحي حتى عام 1970.

- تنوعت تجاربه بين التمثيل والإذاعة؛ إذ عمل كمذيع وممثل ومشرف على البرامج المذاعة باللغة العربية، في إذاعة باريس العربية ومونت كارلو.

- حقق نجاحا كبيرا خلال أعماله بالتليفزيون من خلال عدة مسلسلات منها: «محمد رسول الله، رأفت الهجان، القضاء في اﻹسلام، بوابة الحلواني، قصة مدينة، اﻷبطال».

أهم أدوار الفنان الراحل عادل هاشم

- من أهم أدواره على مدار مشواره الفني مسلسل «رأفت الهجان»، الذي أكد أنه أقرب الأدوار إلى قلبه، وأن الجمهور كان يحفظ حواره خلال المسلسل.

- قدم في السينما أفلام: «رجل لهذا الزمان، هدى، ومعالي الوزير، و131 أشغال، وعفريت النهار، وبلية ودماغه العالية، وحرب أطاليا».