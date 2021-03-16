كيف نستعد لصيام شهر رمضان 2021 ؟ أصبج هذا التساؤل حديث العالم الاسلامي تزامنًا مع اقتراب موعد قدوم الشهر الفضيل شهر الصيم المبارك.

حيث يفصلنا عن شهر رمضان قرابة الـ 27 يومًا فقط وخاصة بعد ان اعلنت جل الدول العربية ان الـ14 من شهر آذار هو بداية شعبان ايذاناً ببدء العد العكسي لشهر رمضان المبارك .

العديد من التساؤلات حول اهم الطرق التي يمكن اتباعها للتدرج في التعود على الصيام قبل شهور رمضان .

كيف نستعد لصيام شهر رمضان 2021

توصيات ونصائح لتحضير نفسك للصيام في رمضان:

عليك اولاً تقليل تناولك للكافيين تدريجياً ...

ثانياً : تغيير الساعة البيولوجية قبل رمضان ...

ثالثا: احم نفسك من الجفاف ...

رابعاً : تناول وجبات قليلة ...

امتنع عن الوجبات الدسمة ...

توقف عن التدخين