حدد ابراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك موعد فصل الربيع 2021 فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ووفقًا لـ الجروان فإن موعد الاعتدال الشمسي الربيعي فلكيا هذه السنة سيكون يوم 20 مارس الجاري الساعة 13:37 بتوقيت الإمارات ويستمر في النصف الشمالي من الأرض حتى 21 يونيو القادم حيث موعد الانقلاب الشمسي الصيفي.

موعد فصل الربيع 2021 فلكيًا

وقال الجروان: "إن أهم الظواهر الفلكية في هذا الفصل هي تعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الاعتدال الربيعي في 21 مارس الجاري ثم يزحف هذا التعامد شمالا حتى يصل إلى مدار السرطان عند الانقلاب الصيفي في 21 يونيو القادم كما يتساوى طول الليل والنهار في الأسبوع الذي يسبق موعد الاعتدال ثم يبدأ طول النهار بالزيادة تدريجيا، وكذلك ميل الشمس عند الزوال عن السمت "وسط السماء" حيث يكون بحدود 65 درجة في بداية الفصل ثم تقترب الشمس من السمت مع نهايته حيث يصل الميل إلى 88 درجة ويضمحل آنذاك ظل الزوال.

وأضاف: يمتاز فصل الربيع باعتدال الجو ويكون معدل الحرارة في بدايته تقارب 16 درجة في الحد الأدنى، وتقارب 28 في الحد الأقصى، أما في نهايته فتكون القيم الدنيا لها تقارب 26 م والعليا 41 م حيث تأخذ ملامح الصيف.

وأوضح: يعتبر النصف الأول من هذا الفصل امتدادا لفصل الشتاء، حيث تتقدم منخفضات جوية قادمة من وسط وشرق أفريقيا وأخرى قادمة من أوروبا تتلاقى فوق أجواء الجزيرة العربية مكونة السحب التي تصاحبها أمطار غزيرة ورياح نشطة إلى قوية.

وبين أنه يطلق على التغيرات الجوية السريعة خلال الفترات الانتقالية خلال الربيع، الاضطرابات الجوية الربيعية، وتمتد عادة من منتصف مارس إلى مطلع مايو، وذلك للفروقات الحراريةالوسعة بين الكتل الهوائية التي تؤثر على المنطقة وبين سطح الأرض والطبقات الجوية العليا بما تعمل على تشكل حالات عدم استقرار جوي متكرر خلال هذه الفترة وتعرف هذه الاضطرابات بـ "السرايات" وتتميز بالأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح نشطة و / أو قوية.

وخلال النصف الثاني من الفصل تبدأ الحالات المدارية في بحر العرب و شمال المحيط الهندي بالنشاط و يبدأ موسم الحالات المدارية ‏"بأنواعها منخفض مداري، عاصفة مدارية، إعصار مداري"‏‏ في شمال المحيط الهندي وبحر العرب ابتداء من مطلع شهر مايو إلى نهاية شهر يونيو، ويصل أقصاه بين منتصف مايو إلى منتصف يونيو بمعدل احتمال حصول يبلغ 40% عن بقية شهور السنة وقد تجاوز فيه عدد الحالات المدارية التي صنفت كإعصار التي أثرت على بحر العرب خلال الستين سنة الماضية أكثر من 25 إعصارا بمعدل إعصار مداري واحد على الأقل خلال فترة ثلاث سنوات.