مستوطنون يجرفون 25 دونماً في البقعة شرق الخليل

جرفت آليات تابعة لمستوطني مستوطنة "خارصينا"، اليوم الثلاثاء 16/3/2021، أرضاً زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل بالضفة المحتلة.

وقال مالك الأرض عارف جابر:"أن المستوطنين يحاولون الاستيلاء على أرضه التي تبلغ مساحتها 25 دونما بالقوة، وحراثتها، والتوسع فيها، مشيراً إلى أنها المرة الخامسة عشرة التي يحاولون الاستيلاء عليها."

وأضاف:"أن نشطاء من تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المقاومة الشعبية هبوا لمساندته، وطردوا المستوطنين المتطرفين، فيما حاولوا دعسه وطرده من أرضه."

وناشد جابر الجهات المختصة بمساندته وحماية ارضه من أطماع المستوطنين.

يذكر أن أراضي البقعة "سلة الخليل الغذائية" تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم لبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.