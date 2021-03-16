حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة المحتلة طالت اعتقال مواطنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 16/3/2021، حملة اقتحامات واسعة في الضفة المحتلة طالت اعتقال عدد من المواطنين.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قرية قراوة بني زيد شمال رام الله.

وأوضح الشهود، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وجدي شجيع صقر (33 عاما)، وسعود محمد عرار (30 عاما)، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وعرف من بين المعتقلين:

أحمد عبد العزيز الأسعد حمزه مروان بوزيه والفتى محمد رائد قاق من كفل حارس قضاء سلفيت.

أحمد مناصره من قباطية.

محمود صلاح "ابو عرب" من بلده الخضر.

إبراهيم يوسف درنة من مدينة قلقيلية.

محمد مهران درباس وعلي سفيان عبيد من العيسوية شرق القدس.